 Lazio, Lotito chiude le porte alla cessione: «Ho deciso di rimanere. E sulle contestazioni dico solo una cosa»
1 ora ago

Lazio, Lotito ai microfoni della Rai analizza il futuro del club biancoceleste parlando anche della sua decisione di rimanere alla guida del club.

Lotito non molla la Lazio. In un’intervista ai microfoni della Rai il presidente biancoceleste ha comunicato la sua volontà di non vendere.

LAZIO – «Io accetto le critiche quando sono funzionali al club. Probabilmente vorrebbero che me ne andassi, ma ho deciso di restare. E le contestazioni mi rendono ancora più determinato ad andare avanti».

MILAN COMO A PERTH – «Un fatto sicuramente positivo, ma la linea economica al momento non ha trovato una risposta a livello pratico. Speriamo che con il tempo si arrivi ad avere un calcio più affidabile».

