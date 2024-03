Lazio, lotta al sistema: Lotito prepara i dossier con tutti gli errori arbitrali che hanno visto penalizzare i biancocelesti in questa stagione

Non sembra volersi fermare Claudio Lotito, che dopo l’arbitraggio di Di Bello in Lazio Milan, starebbe pensando ad una vera e propria class action contro la sezione arbitrale.

Come riportato da Tuttosport, il presidente biancoceleste starebbe preparando un dossier con tutti gli episodio a sfavore della Lazio in questo campionato. La sfida contro i rossoneri è soltanto una delle tante, partendo dal famoso gol di Vlahovic in Juve Lazio, alla mancata espulsione di Fabbian nella sfida contro il Bologna. Insomma, tanta carne al fuoco e tanta tanta rabbia.