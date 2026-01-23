Lazio, ieri c’è stato un confronto tra Lotito e la squadra negli spogliatoi: il retroscena

Lazio, ieri il presidente biancoceleste Lotito ha parlato alla squadra negli spogliatoi: presente anche Sarri. Il retroscena

Il clima in casa Lazio è diventato ufficialmente incandescente. Non si tratta più solo di una crisi di risultati, ma di una vera e propria spaccatura interna che vede il presidente Claudio Lotito in prima linea contro tutto e tutti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il numero uno del club si sarebbe trasformato in una “furia” all’interno dello spogliatoio di Formello, ribadendo un concetto chiarissimo: chi non ha voglia di onorare la maglia e restare nel “tempio” è libero di andarsene.

La furia di Lotito e il silenzio di Sarri a Formello

L’ultimo confronto, avvenuto a seguito del pesante KO contro il Como, ha evidenziato una tensione ai massimi storici. Claudio Lotito non ha risparmiato nessuno, scagliandosi anche contro chi si lamentava di dettagli logistici, come la mancanza di acqua fredda nel centro sportivo, o chi mostrava insofferenza verso l’ipotesi di un ritiro punitivo.

In questo scenario di urla e rimproveri, emerge un dettaglio riportato dal quotidiano: il silenzio assordante di Maurizio Sarri. L’allenatore è rimasto spettatore muto del discorso presidenziale, un segnale che molti interpretano come il simbolo di uno scollamento tattico e umano ormai difficile da ricucire tra guida tecnica, squadra e proprietà.

Bilancio Lazio: conti risanati ma ricavi in picchiata

Nonostante il caos sportivo, c’è un aspetto che sembra far “gongolare” il patron biancoceleste: la solidità finanziaria. Come analizzato da Il Messaggero, Claudio Lotito ha completato un’opera di risanamento profondo, mettendo in sicurezza i conti della Lazio e della Lazio Events. Tuttavia, i numeri fotografano una realtà a due facce.

I ricavi sono scesi a 143,5 milioni di euro, con una perdita d’esercizio di 17,1 milioni. Questo passivo è figlio della mancanza degli introiti pesanti delle competizioni europee e dell’assenza cronica di un main sponsor sulla maglia. Eppure, per la presidenza, la stabilità economica resta il primo scudetto da esporre in bacheca, anche a costo di sacrificare la competitività immediata della rosa.

Caos Lazio tra smobilitazione e rabbia dei tifosi

Il problema, però, sta diventando rapidamente ambientale e sportivo. La percezione di una “smobilitazione” generale e lo smantellamento tecnico della squadra stanno facendo esplodere il dissenso. Secondo la ricostruzione de Il Messaggero, i mugugni non sono limitati agli spalti ma sono penetrati profondamente nello spogliatoio, creando un clima di incertezza che rischia di compromettere definitivamente la stagione. Tra cessioni eccellenti e un calciomercato che stenta a decollare, la piazza chiede risposte che vadano oltre la semplice quadratura dei conti.

