Lazio Lokomotiv Mosca, ecco chi gioca e chi no. Spazio ai meno impiegati

Lazio Lokomotiv Mosca, in vista della trasferta di Bologna Maurizio Sarri starebbe pensando di far rifiatare i titolari

La vittoria nel derby ha riacceso l’entusiasmo attorno alla Lazio, sfumato in seguito alla sconfitta contro il Milan e ai pareggi contro Torino e Cagliari. Ma i biancocelesti devono spostare ora l’attenzione all’Europa League: giovedì allo Stadio Olimpico arriva la Lokomotiv Mosca.

Maurizio Sarri sembra essere intenzionato ad optare per il turnover in vista della trasferta di Bologna. Strakosha potrebbe riprendersi il posto tra i pali nonostante l’erroraccio contro il Galatasaray, in difesa invece Radu scalpita per il debutto. A centrocampo dovrebbe rivedersi Cataldi al posto di Leiva, con Akpa Akpro al posto di Luis Alberto. C’è anche Basic pronto, ma difficilmente Sarri cambierà totalmente il terzetto titolare sulla mediana rinunciando anche a Milinkovic. Davanti ecco Muriqi, con Pedro a riposo. Al suo posto uno tra Moro e il sedicenne Luka Romero.