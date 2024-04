Lazio, Locatelli ti avverte: «Vogliamo andare in finale di Coppa Italia a tutti i costi» - Lazio News 24

Lazio, il giocatore bianconero al termine della gara con la Fiorentina rilascia alcune dichiarazioni citando anche la sfida di Coppa Italia

Al termine della partita vinta contro la Fiorentina decisa da un gol di Federico Gatti, ai microfoni di Dazn ha parlato Locatelli il quale cita la sfida di Coppa Italia con la Lazio

SFIDA PER LA CHAMPIONS – «Al di là delle altre guardiamo a noi stessi. Alcune partite fatte sono state veramente brutte, bisogna essere realisti. Ci guardiamo in faccia. Ho sempre visto un gruppo unito. La vera sfida è con noi stessi, siamo forti ma dobbiamo crederci. Dobbiamo arrivare in finale di Champions e arrivare in finale di Coppa Italia».