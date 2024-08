Lazio, PROBLEMI di lista: anche Pedro a rischio TAGLIO! Non solo lui, ecco chi è l’altro INDIZIATO principale

Lazio, problemi di lista: anche Pedro adesso rischia di essere tagliato fuori. Poi c’è un altro indiziato principale: le ultime

Ancora problemi di lista per la Lazio, che sta cercando di capire quanti e quali tagli effettuare alla sua rosa per l’iscrizione dei giocatori alle varie competizioni. Come spiega il Corriere dello Sport, adesso, anche Pedro risulta essere a rischio.

Sia lo spagnolo che Hysaj, altro candidato principale, rischiano infatti di rimanere fuori dall’elenco che dovrà essere consegnato per l’Europa League, mentre solo uno dei due conserverà il posto in campionato. A meno di possibili novità a stretto giro dal mercato…