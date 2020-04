Lazio, l’ex Pedro Neto: «Ho lavorato sodo, nessuno si aspettava quello che sto facendo»

Lazio, l’ex Pedro Neto ha parlato della sua nuova esperienza nel club inglese in cui si è fatto notare da subito

Alla Lazio non è stato un periodo di gloria, spesso Pedro Neto ha fatto la spola tra Primavera e prima squadra con sole cinque presenze collezionate. In estate la cessione, insieme a Bruno Jordao, al Wolverhampton dove ha già collezionato quattro gol e quattro assist. Queste le parole del portoghese rilasciate all’Expressandstar.

«Sono arrivato qui e penso che in molti non si aspettavano quello che sto facendo. Con l’allenatore portoghese Nuno Espirito Santo è stato facile giocare, si fida dei suoi giocatori. È un ottimo manager e ci incoraggia tutti. Ho lavorato sodo per arrivare fin qui, ma la fiducia è fondamentale».