Lazio-Lecce, rivivi il match dell’Olimpico con gli scatti di Lazionews24 – FOTO

Lazio-Lecce, gli scatti più belli della vittoria di ieri della squadra di mister Inzaghi per 4-2 all’Olimpico

Una vittoria bella e importante quella di ieri per la Lazio. 4-2 al Lecce e tre punti fondamentali per la classifica in vista della pausa per le Nazionali.

Prima del match Ciro Immobile è stato premiato per i suoi 100 gol in maglia biancoceleste e anche per essere stato il miglior giocatore di ottobre in Serie A. Poi le tante reti: la doppietta di Correa e il ritorno al gol di Milinkovic. Riviviamo il pomeriggio con la Gallery della partita.