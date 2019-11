Lazio, terza vittoria con almeno quattro gol segnati: nessuno in Serie A come i biancocelesti

Lazio, ancora una vittoria con almeno quattro reti per la squadra di mister Inzaghi. Nessuno in Serie A ci è ancora riuscito

Una Lazio bella e convincente ieri ha battuto per 4-2 un buonissimo Lecce. La squadra di Inzaghi grazie ai tre punti ottenuti ieri è salita la terzo posto in classifica raggiungendo il Cagliari.

I biancocelesti, secondo quanto riportato da Lazio Page, non hanno rivali per quanto riguarda i match vinti segnando almeno quattro gol. Quella di ieri è infatti la terza vittoria con 4 o più gol segnati, nessuno ha fatto altrettanto in Serie A e solo Barcellona (5) e PSG (4) hanno fatto meglio in Europa.