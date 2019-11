Lazio-Lecce, probabili formazioni: Inzaghi spera in Correa, Lulic e Luis Alberto titolari

Lazio-Lecce, le probabili formazioni che i due allenatori manderanno in campo nel match di domani dell’Olimpico

Alla vigilia del match tra Lazio e Lecce si iniziano ad intuire le scelte dei mister che domani manderanno in campo gli undici migliori che hanno. Mister Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo, la rifinitura lo ha confermato: Correa è pronto per domani. Rispetto alla gara contro il Celtic torneranno in campo sia Lulic, a sinistra, che Luis Alberto. In difesa potrebbe trovare spazio Patric al posto di Bastos, che per ora è in vantaggio, insieme ad Acerbi e Luiz Felipe. Leiva e Milinkovic confermati e anche Lazzari a destra.

Per quanto riguarda il Lecce invece Liverani potrà schierare Tachtsidis che ho scontato il turno di stop. In attacco confermato il mister dei giallorossi che potrebbe perdere Falco.

PROBABILI FORMAZIONI:

Lazio (3-5-2): Strakosha, Acerbi, Luiz Felipe, Patric; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Luilic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

Lecce (4-3-1-2): Gabriel, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Lucioni; Petriccione, Tachtsidis, Majer, Mancosu; Falco, Lapadula. All. Liverani