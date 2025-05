Lazio Lecce, il comunicato ufficiale dei biancocelesti circa le modalità di accesso allo stadio Olimpico: tutti i dettagli

Lazio Lecce ecco le disposizioni del Club in vista dell’imminente match di Serie A contro i pugliesi: le ultime

Lazio Lecce è la prossima partita, nonché l’ultima, della stagione attuale di Serie A. I biancocelesti sono chiamati alla vittoria finale per continuare a sperare di ottenere un miglior posizionamento in classifica ed ora è giunta l’ora di sostenere i giocatori un’ultima volta prima della pausa estiva. in vista del match contro i pugliesi il Club ha pubblicato un comunicato ufficiale dove ha fornito diposizioni ai propri tifosi. Le parole:

«La S.S. Lazio ricorda a tutti i possessori di abbonamento o biglietto valido per la Curva Maestrelli e per i Distinti Sud Est che per la gara Lazio-Lecce di domenica 25 maggio, per motivi di ordine pubblico, non sarà consentito l’accesso dai varchi di viale delle Olimpiadi. Sarà possibile accedere invece dai varchi di Piazza Lauro De Bosis.».