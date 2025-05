Lazio Lecce, il dato aggiornato sulla vendita dei biglietti per l’ultima sfida di campionato di Serie A: le ultime

Lazio Lecce, ecco quanti saranno i tifosi capitolini allo Stadio Olimpico per l’ultima sfida della stagione

Lazio Lecce, il dato sui ticket venduti in vista del prossimo match dei biancocelesti: tifosi pronti ad invadere l’Olimpico, Questo fine settimana avrà termine la stagione di Serie A 2024/25. Tante emozioni, tanto sacrificio e tanta fatica per i capitolini che proveranno a raggiungere un posizionamento migliore in questa ultima manche di campionato contro il Lecce.

Per questa ragione i tifosi degli aquilotti stanno velocemente acquistando i tagliandini per poter accedere allo stadio e, per ora, sono stati venduti più di 10 000 biglietti! A riportare la notizia è stato il Corriere dello Sport il quale ha confermato che, a ieri, sono stati prenotati circa 40 000 posti! Uno spettacolo unico che i tifosi laziali non si possono di certo perdere.