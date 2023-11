Lazio, l’analisi di Cucchi dopo la sconfitta dei biancocelesti con la Salernitana: le parole

Lazio, il giornalista su Twitter pubblica un post in cui analizza la prestazione dei biancocelesti con la Salernitana

Alla luce della sconfitta con la Salernitana, queste le parole di Cucchi in un post su Twitter dove analizza la prestazione della Lazio

PAROLE – «Brutta Lazio. Poco da aggiungere se non che la Salernitana ha vinto con merito con un grintoso 2° tempo Di questa 13° giornata per noi biancocelesti rimane l’impresa di Immobile primo giocatore della storia della Serie A ad aver segnato 100 gol in trasferta»