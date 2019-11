Lazio, la vittoria col Cluj accende la speranza qualificazione

Lazio, dopo la vittoria contro il Cluj si riaccendono le speranze qualificazione secondo La Gazzetta dello Sport

La sera dei miracoli intitolava Sky Sport giovedì sera per sottolineare le difficoltà di Lazio e Roma a superare la fase a gironi dell’Europa League. La squadra di Fonseca è riuscita a vincere e ad aggrapparsi alla qualificazione mentre per la Lazio rimangono ancora labili le possibilità di passare, nonostante la vittoria casalinga contro il Cluj. I tre punti conquistati contro i rumeni riaccendono le speranze biancocelesti e l’ampio turnover di Inzaghi è stata la dimostrazione di come il mister fosse poco fiducioso per la qualificazione.

Come riporta la Gazzetta dello Sport Silvio Proto convince molto, sceso in campo dal primo minuto data l’indisponibilità di Strakosha: ottima interazione fra lui e la difesa inedita. Vavro e Jony devono ancora carburare del tutto. Il numero 22 è apparso convincente nelle retrovie. Buona prestazione per Adekanye che ha giocato tutta la partita ed è stato assist man per il gol di Correa.

L’1-0 contro il Cluj fa tornare il sereno in casa Lazio: la squadra di Inzaghi aveva ottenuto i tre punti solo un’altra volta nelle ultime otto partite giocate su campo europeo. Per crederci fino alla fine, i biancocelesti dovranno battere il Rennes e sperare che il Celtic faccia risultato in trasferta contro il Cluj.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER —> QUI