Lazio, la sfida col Toro è tutta lì: Acerbi e Belotti pilastri nei club e…in nazionale!

Torino-Lazio è anche Acerbi contro Belotti, anche se il difensore lascerà il centro della retroguardia a Hoedt.

In Torino-Lazio Francesco Acerbi non farà il centrale di difesa, giocherà a destra nel terzetto che sarà composto da uno tra Patric e Ramos, Hoedt e lo stesso ex Sassuolo. Acerbi è stato protagonista dell’ennesimo eccellente avvio di stagione ed ha mostrato la consueta duttilità, giocando sia da perno centrale della difesa che da terzo di sinistra, e finendo addirittura da terzino sinistro a Bruges. L’esito della gara contro i granata passerà molto per il duello con Andrea Belotti, centravanti in forma strepitosa. I due si ritroveranno tra neanche due settimane in nazionale, pronti a trascinare l’Italia: Francesco si augura di giocare l’Europeo se non da titolare quantomeno da prima alternativa a Giorgio Chiellini, mentre Belotti si contenderà il posto con Ciro Immobile. Giampaolo e Inzaghi ad urlare in panchina, il commissario tecnico Roberto Mancini da spettatore interessato.