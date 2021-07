La Lega Serie A dedica un post social al centrocampista della Lazio; il suo colpo di testa diventa il ‘colpo del sergente’

Ognuno ha le sue specialità nel saper segnare. Così come Insigne ha il ‘tiraggiro’, Milinković-Savić ha più volte dimostrato di avere nel colpo di testa una delle armi principali per segnare agli avversari della Lazio. Una capacità di prendere il tempo ai difensori e battere il portiere più che unica, a tal punto che la Lega Serie A attraverso il suo account Instagram ha voluto omaggiare ribattezzandola il ‘colpo del sergente’. Una bella soddisfazione per il centrocampista laziale che magari sarà ancor più motivato in vista della prossima stagione.