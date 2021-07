Insigne Lazio, Sarri coltiva ancora il sogno: che coppia con Immobile

Ancora nessun passo avanti per il rinnovo con il Napoli, Sarri sogna di riformare la coppia d’oro del Pescara, Immobile lo convince?

Insigne–Immobile ancora insieme?. L’attaccante partenopeo non è ancora rientrato dalle vacanze e quando lo farà una delle prime questioni da affrontare sarà il colloquio con il presidente De Laurentiis per il rinnovo del contratto. Una trattativa più che spinosa nella quale potrebbe inserirsi la Lazio di Maurizio Sarri. Secondo il Messaggero proprio Immobile nel post Europeo gli avrebbe parlato molto bene dei biancocelesti. La trattativa per il rinnovo va avanti, ma intanto il ‘tiraggiro’ potrebbe sbarcare a Roma.