Lazio, la serie A celebra l’esultanza di Sarri dopo la vittoria con la Roma – FOTO

Lazio, la Lega pubblica sui social un post dove celebra l’esultanza del tecnico biancoceleste dopo la vittoria nel derby

Missione compiuta per la Lazio, che voleva e doveva approdare in semifinale di Coppa Italia e il successo con la Roma consente alla squadra di Sarri di aggiudicarsi il pass. A proposito di Sarri, la Lega serie A dedica un bel post social su Twitter dove immortala il tecnico che esulta per la vittoria