Lazio Juve, Tudor pronto a sorprendere: un nome inaspettato per la sfida all’Olimpico

Lazio Juve, l’infortunio di Cambiaso apre a una mossa a sorpresa di Tudor, che potrebbe schierare un giocatore inaspettato. Ecco di chi si tratta

Lazio e Juventus si preparano a un incontro che potrebbe riscrivere le sorti della stagione, ma con un’incognita che rende tutto ancora più intrigante. L’infortunio di Cambiaso obbliga Igor Tudor a rivedere la sua formazione per lo scontro diretto all’Olimpico. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico potrebbe decidere di puntare su un nome a sorpresa: Alberto Costa.

Il giovane portoghese, arrivato a gennaio, ha avuto poche occasioni per farsi notare, ma l’assenza di Cambiaso potrebbe aprire per lui una porta importante. Questa potrebbe essere la sua ultima occasione per mettersi in mostra prima di un possibile prestito estivo. Per Costa, quindi, l’incontro con la Lazio rappresenta una sfida decisiva per il suo futuro bianconero.