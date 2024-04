Lazio Juve, la strategia di Tudor per la sfida di Coppa Italia: i dettagli in vista della semifinale di ritorno di stasera

Questa sera, la Lazio affronterà la Juve nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Per questo, come riporta il Messaggero, sarà necessario essere molto compatti e solidi dietro. In difesa, a seguito dei fastidi muscolari accusati da Patric nella seduta di domenica, ci saranno Casale e Gila ai lati di Romagnoli. Lo spagnolo si è comunque ripresentato a Formello ieri pomeriggio: nulla di preoccupante.

Cambi a centrocampo, Lazzari non sarà convocato per indurimento al polpaccio accusato verso la fine del primo tempo contro il Genoa. Sulle fasce Hysaj a destra e Marusic a sinistra. Sorpresa al centro dove Guendouzi e Cataldi dovrebbero prendere il posto di Kamada e Vecino. Rovella è tornato dopo il lungo stop per la pubalgia, deve ancora mettere minuti nelle gambe. Sulla trequarti, viaggiano verso la conferma Felipe Anderson e Luis Alberto alle spalle di Castellanos, in pole su Immobile, che ha smaltito il trauma distorsivo al ginocchio rimediato contro la Roma. Il capitano andrà in panchina.