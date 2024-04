Lazio Juve, squadra biancoceleste sotto la curva a fine match: la reazione post gara dei tifosi

Lazio Juve, al termine della partita la squadra va sotto la curva dei propri tifosi, i quali reagiscono cosi a fine match

Termina con una vittoria Lazio Juve, che purtroppo però non consente alla squadra di Tudor di approdare in finale. La doppietta di Castellanos viene macchiata dal gol di Milik, ma che non cambia l’umore dei tifosi i quali a fine match abbracciano i propri calciatori andati sotto la curva per salutarli.