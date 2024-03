Lazio Juve, bianconeri oggi al lavoro: ben 13 gli assenti per Allegri

Lazio Juve, bianconeri oggi al lavoro per iniziare a preparare la sfida di campionato: saranno ben 13 gli assenti

La Juventus, dopo qualche giorno di stop, tornerà oggi al lavoro alla Continassa per iniziare a preparare la prossima sfida in calendario contro la Lazio. Saranno ben 13 gli assenti per Allegri, che dovrà fare a meno di diversi nazionali.

Si tratta di Andrea Cambiaso, Federico Chiesa e Manuel Locatelli (Italia), Adrien Rabiot (Francia), Filip Kostic (Serbia), Kenan Yildiz (Turchia), Wojciech Szczesny (Polonia), Wes McKennie e Timothy Weah (Stati Uniti), Danilo e Gleison Bremer (Brasile), Fabio Miretti (Italia Under 21) e Samuel Iling Junior (Inghilterra Under 21). Da valutare poi le condizioni di Vlahovic e degli altri infortunati.