Lazio Juve, Provedel: il portiere carica cosi la squadra a bordocampo nel pre gara

Lazio Juve, nel pre gara della sfida di Coppa Italia contro i bianconeri il portierone biancoceleste carica cosi i compagni

Lazio Juve attualmente in corso vede condurre per 1-0 la formazione di Tudor ma per il momento non basta alla squadra biancoceleste visto che i bianconeri hanno ancora due gol di vantaggio. A caricare la squadra per la rimonta ci ha pensato Provedel, il quale ha assistito al riscaldamento dei compagni a bordo campo dando loro la giusta carica. Il portiere è ancora indisponibile per l’infortunio alla caviglia, ma non ha perso l’occasione per dare comunque il suo contributo