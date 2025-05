Lazio, l’iniziativa del club in vista del match contro la Juve: il comunicato ufficiale

Condividi via email

La Lazio ha diramato un comunicato ufficiale in merito a quella sarà la novità sulla maglia in vista del match odierno

Di seguito il comunicato della Lazio a poche ore dal match contro la Juve.

IL COMUNICATO – Villa Mafalda sulle maglie biancocelesti per Lazio-Juventus

Roma, 10 maggio 2025 – In occasione della prestigiosa sfida Lazio-Juventus, la S.S. Lazio è lieta di annunciare che sulle maglie della squadra biancoceleste sarà esposto il brand di Villa Mafalda, eccellenza romana nella sanità privata, nota per il suo impegno nell’offrire servizi di alta qualità e innovazione medica.

Questa collaborazione testimonia l’unione di due realtà romane accomunate dalla passione per l’eccellenza, l’innovazione e il benessere della comunità locale. La presenza di Villa Mafalda sulla maglia laziale rappresenta inoltre un ulteriore esempio del forte legame tra la società biancoceleste e il tessuto imprenditoriale della Capitale.

S.S. Lazio ringrazia Villa Mafalda per la fiducia accordata e auspica una proficua collaborazione anche per future iniziative“