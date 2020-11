Lazio Juve, i precedenti tra le due squadre: biancocelesti “doppiati”

I numeri del match dell’Olimpico in programma alle ore 12.30 nella Capitale

La Lazio affronta la Juventus, è il giorno della resa dei conti. Dopo l’impegno europeo – brillantemente superato dalla Juventus, che si è sbarazzata degli ungheresi del Ferencvaros in quel di Budapest; conclusosi in un prezioso pareggio per i capitolini a San Pietroburgo – è l’ora della settima giornata di Serie A, che vedrà affrontarsi due squadre in ritardo in classifica. I precedenti parlano chiaro.

Quanto al totale, tra Roma e Torino si sono giocati 183 incontri, che hanno visto 46 vittorie biancocelesti, 43 pareggi e ben 94 successi bianconeri. Restringendo il cerchio ai risultati registrati in Serie A, i precedenti sono 152: 34 vittorie della Lazio, 81 della Juventus, da sommare a 37 segni “X”. Veniamo ai precedenti a Roma, dove il dato si equilibra. Nella Capitale 18 pareggi, 33 vittorie della Juventus e 25 della Lazio.

Negli ultimi 5 precedenti la Juve è avanti di una vittoria: tre successi dei piemontesi, due dei romani, uno dei quali però più pesante degli altri: è valso il 22 dicembre 2019 una Supercoppa italiana in bacheca.