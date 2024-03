Lazio Juve, ecco a quando risalgano le ultime due vittorie consecutive contro i bianconeri: il dato in vista della super sfida

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio ricorda le ultime due vittorie consecutive contro la Juve in vista della sfida di sabato.

IL DATO -«Caccia al bis. La Lazio si prepara a ricevere la Juventus, gara in cui debutterà mister Tudor.

I biancocelesti cercano un altro successo in casa contro i bianconeri, dopo il 2-1 dello scorso aprile. L’ultima volta in cui la Lazio ha battuto due volte di fila la Juventus all’Olimpico in una gara di campionato risale al 2001, quando i capitolini superarono i piemontesi prima per 4-1 (18.03.2001) e poi per 1-0 (24.11.2001)».