Lazio Juve, due assenze sicure per Allegri: non ci saranno all’Olimpico

Lazio Juve, due assenze sicuri sabato per i bianconeri: Allegri non potrà contare su di loro per il match dell’Olimpico

La Juventus è scesa in campo questa mattina alla Continassa, a due giorni dalla trasferta sul campo della Lazio. Pienamente recuperato Vlahovic, che salterà comunque la gara per l’espulsione rimediata contro il Genoa, mentre non saranno del match di sabato gli infortunati Alcaraz e Milik.

Entrambi i bianconeri non saranno a disposizione di Allegri, non avendo ancora recuperato dai rispettivi problemi fisici.