Cardone sulla Lazio: «Serve chiarezza sul mercato! Ecco la soluzione migliore per tutto» - Lazio News 24

Lazio, Cardone: «Mercato bloccato e Mandas? Serve chiarezza e realismo». Le parole

Il giornalista Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare l’attuale situazione della Lazio, con un focus sul blocco del mercato e sul futuro del portiere greco Christos Mandas. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulla direzione che sta prendendo il club biancoceleste in un momento delicato.

Cardone sulla Lazio e le ambizioni ridimensionate

«Un tempo, quando alla Lazio arrivavano i campioni, si parlava di Scudetto. Le aspettative erano alte, forse anche troppo. Ma oggi, con un mercato completamente fermo e con risorse limitate, come può un tifoso laziale pensare di puntare così in alto?», si chiede Cardone, sottolineando una chiara differenza rispetto al passato recente.

Il blocco del mercato della Lazio

Entrando nel dettaglio delle dinamiche societarie, Cardone ha spiegato: «Anche con la qualificazione in Europa, il blocco del mercato sarebbe scattato comunque. La fotografia finanziaria al 31 marzo parlava chiaro. È stato fatto un errore strategico. Quando la Lazio ha deciso di acquistare Belahyane, Provstgaard e Ibrahimovic, sapeva che si assumeva un rischio importante, ma c’era la necessità assoluta di centrare la qualificazione europea.»

Mandas e il nodo portiere

Un passaggio importante riguarda la situazione di Mandas: «La Lazio chiede 30 milioni per il cartellino del portiere greco, una cifra decisamente fuori mercato. Se non arriveranno offerte all’altezza, resterà. Ma attenzione: l’aspetto tecnico non va sottovalutato. Mandas è un patrimonio del club e va tutelato. Sarebbe un errore iniziare la stagione con il solo Provedel a disposizione.»

Cardone ha quindi lanciato un messaggio chiaro alla società: serve maggiore concretezza nelle scelte, soprattutto in un contesto in cui la competitività dipende anche da una gestione oculata delle risorse. La Lazio si trova in un momento di transizione e ogni decisione, ora più che mai, avrà un peso determinante per il futuro.