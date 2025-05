Lazio Juve, attenzione ai diffidati: in quattro rischiano di saltare la trasferta contro l’Inter

Lazio Juve si decide anche in base ai cartellini: quattro giocatori rischiano di saltare l’Inter. Ecco i nomi dei diffidati biancocelesti

La sfida di sabato 10 maggio tra Lazio e Juventus all’Olimpico sarà fondamentale per la corsa Champions, ma per i biancocelesti non ci sarà solo da pensare al risultato. La squadra di Baroni, infatti, dovrà fare i conti anche con il rischio squalifica per alcuni elementi chiave. A tenere in ansia lo staff tecnico sono quattro giocatori diffidati: Zaccagni, Rovella, Belahyane e Pellegrini. Un eventuale cartellino giallo contro i bianconeri li costringerebbe a saltare la delicatissima trasferta contro l’Inter.

In un finale di stagione così combattuto, ogni dettaglio può fare la differenza. Baroni dovrà gestire la gara con grande lucidità, cercando il massimo risultato senza perdere pezzi in vista del big match di San Siro. Con Juventus e Inter nel giro di pochi giorni, la Lazio si gioca molto del proprio futuro europeo. E con quattro diffidati in campo, ogni intervento potrà pesare come un gol.