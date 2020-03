Lazio, Inzaghi e Gaia si dilettano nella nuova challenge social VIDEO

Il mister della Lazio, insieme alla moglie Gaia, passano il tempo in casa cantando all’unisono grazie alla nuova challenge social

In questi giorni di quarantena, dovuti alla pandemia che ha invaso il mondo, sui social stanno esplodendo molte challenge per cercare di passare il tempo.

Anche mister Inzaghi, grazie alla moglie Gaia, si sta rendendo protagonista di video esilaranti su Instagram. Questo pomeriggio la coppia ha fatto partire una nuova sfida che si chiama #mandaunabbracciocantato. Il tutto consiste nel riprendersi mentre si canta la canzone neomelodica «Abbracciame» (divenuta famosa per il flashmob sui balconi napoletani ndr) e coinvolgere altre persone nominandole. Un nuovo modo per cercare di passare il tempo in questo momento complicato.