Lazio-Inter, definita la telecronaca e commento tecnico di Dazn

Lazio-Inter, a pochi giorni dalla sfida dell’Olimpico l’emittente televisiva definisce coloro che racconteranno il big match

L’obiettivo primario è blindare l’Europa League per rivedersi agli ottavi diretti senza passare per l’ostacolo play off, e questo può accadere vincendo con l’Ajax domani sera di Farioli. Una volta però archiviata la sfida con gli olandesi, la Lazio dovranno vedersela in casa contro l’Inter dell’ex Inzaghi e il match sarà trasmesso su Dazn alle 20.45 e sarà raccontato da Pardo e Stramaccioni