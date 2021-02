Le probabili formazioni di Inter-Lazio: ballottaggio Patric-Musacchio

La Lazio si sta preparando alla sfida di San Siro di domenica sera contro l’Inter e Inzaghi sta valutando l’11 che scenderà in campo

Mancano solamente pochi giorni alla prossima sfida della Lazio in campionato. Domenica sera i biancocelesti a San Siro affronteranno l’Inter, nel big match valevole per la 22esima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi si sta preparando alla gara in questi giorni e il mister sta valutando le scelte da fare per l’11 che scenderà in campo: l’unico ballottaggio, al momento, è quello tra Patric e Musacchio per il posto in difesa. Anche Antonio Conte sta pianificando la formazione per la partita.

Ecco, dunque, le probabili formazioni di Inter-Lazio:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku. All. Antonio Conte

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio/Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi