Lazio Inter Primavera, Sanderra: «E’ una vittoria IMPORTANTE per noi contro la prima della classe»

Lazio Inter Primavera, il tecnico biancoceleste commenta al termine della partita vinta contro i nerazzurri: le sue parole

Al termine della partita vinta dalla Lazio Primavera di Sanderra contro l’Inter di Chivu per 4-3, ai microfoni dei cronisti presenti il mister biancoceleste ha commentato cosi il successo sui nerazzurri grazie al gol di Kone.

VITTORIA IMPORTANTE – «Una vittoria importante, contro la squadra che è prima in classifica e ha perso pochissimo, segnando quattro gol che non è neanche una nostra abiturdine, così come prenderne tre. Una grande soddisfazione e una grande forza di volontà da parte di tutti. La dedichiamo a tutti i giocatori che giocano di meno, al nostro staff, ai magazzinieri e tutti quelli che lavorano nell’ombra ma che sono molto preziose. Lavoriamo molto dal punto di vista psicologico, a livello mentale la squadra c’è ed è consapevole della propria forza e dei propri limiti ed è una cosa importante: è pronta per fare un’ultima partita a Empoli importante».

SINGOLI – Sardo e Sana Fernandes? Jacopo è un giocatore importante, ha grande qualità: sembra un alligatore, sta sotto l’acqua e poi ti azzanna. Ha grandi tempi di inserimento, oggi ha fatto un altro gran gol e una buona partita, lui come gli altri. Di Sana sono contento per il gol e perché in settimana abbiamo fatto lavoro mentale e psicologico per rafforzarlo da questo punto di vista e oggi mi sembra che abbia fatto vedere belle cose sotto questo punto di vista, oltre al gran gol ha lavorato molto per la squadra. Per quanto riguarda la gestione dei due portieri (Magro e Renzetti, ndr) penso che lo abbiamo fatto bene. Renzetti è stato tanto in Prima Squadra, oggi si è fatto trovare pronto. Sono tutti utili e nessuno è indispensabile, anche se poi l’unicità di ogni giocatore dà un apporto importante alla squadra, anche l’ultimo della panchina che non entra