Lazio-Inter, i precedenti tra Baroni e Inzaghi: il dato

Lazio-Inter, alla vigilia della partita di lunedì contro i nerazzurri dell’ex Inzaghi ripercorriamo i precedenti tra i due tecnici

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, lunedì sera torna in campo la Lazio con il doppio obiettivo di fare in primis i tre punti che le permetterebbero di restare in corsa per un posto al vertice della classifica, ma anche per togliersi la soddisfazione di dare un dispiacere all’ex Inzaghi. Ma come sono andati i precedenti tra il tecnico piacentino e Baroni? Lunedì sarà il 5 incrocio e i 4 precedenti incontri sono stati vinti dal tecnico piacentino, con soli 4 gol realizzati dalle squadre di Baroni, mentre 9 per quanto riguarda l’attuale tecnico dell’Inter