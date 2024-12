Lazio-Inter, le probabili formazioni: le possibili scelte di Baroni e Inzaghi

Lazio-Inter, alla vigilia della partita dell’Olimpico ecco quali potrebbero essere le possibili scelte dei due tecnici

Archiviata la vittoria meritata in Europa League con l’Ajax, la Lazio lunedì torna in campo per la supersfida che vale tantissimo in ottica vertice contro l’Inter, dell’ex Inzaghi. Alla vigilia della sfida con i campioni d’Italia, queste dovrebbero essere le scelte dei tecnici

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Pellegrini, Patric, Gigot, Vecino, Dele-Bashiru, Castrovilli, Tchaouna, Pedro. All.: Baroni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Inzaghi.