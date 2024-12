Lazio Inter, Inzaghi scioglie i dubbi sulla difesa: la probabile formazione dei nerazzurri

Lazio Inter, Simone Inzaghi scioglie i nodi in difesa per la formazione di questa sera: ecco la probabile formazione dei nerazzurri

Dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen in Champions League, l’Inter di Simone Inzaghi si sta preparando ad un match fondamentale per il proseguo del suo campionato, ovvero la trasferta di Roma, contro la Lazio di Baroni, in programma stasera alle 20:45 e valida per la 16esima giornata di Serie A. Come riportano gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, il tecnico sembrerebbe aver optato per le sue scelte.

Nerazzurri che scenderanno in campo con Sommer tra i pali, trio di difesa composto da da Bisseck, che ha vinto il ballottaggio con Darmian, De Vrij e Bastoni, sugli esterni ci saranno Dumfries e Dimarco, in mezzo i titolarissimi Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, davanti la Thu-La.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram