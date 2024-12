Lazio Inter, Darmian si candida per un posto da titolare

Lazio Inter, le scelte di Simone Inzaghi per la sfida di lunedì sera: Darmian si candida ad una maglia da titolare

Darmian possibile carta a sorpresa verso Lazio Inter, sarebbe questa l’idea di Simone Inzaghi in vista del match di lunedì.

Sky Sport svela un ballottaggio a sorpresa nell’undici nerazzurro verso Lazio Inter e che vede protagonista Darmian. Secondo quanto riportano i colleghi, Matteo Darmian sarebbe tutt’altro che certo della panchina e starebbe scavalcando e insidiando Yann Bisseck per un posto nel trio difensivo. L’idea è chiara, far rifiatare (eventualmente) il tedesco per evitare sovraccarichi da qui a fine anno, visto che lo stop di Pavard sarà ancora lungo.

Pochi dubbi invece per quel che riguarda de Vrij e Bastoni, scelte obbligate, e sugli esterni: ci saranno Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali, con la mediana titolarissima (Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan) e Thuram-Lautaro Martinez in attacco. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno delle novità di formazione.