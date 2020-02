Lazio, sui social Immobile preso di mira. La risposta della moglie Jessica

L’attaccante della Lazio ancora una volta è stato vittima di insulti pesanti sui social. La moglie Jessica non ci sta e risponde su Instagram

Una vecchia ma mai banale battuta dell’immenso Alberto Sordi recita: «Il romano ha la battuta nel sangue! Te sfottè e te deride. Ma se, accantona la battuta e inizia a dì cattiverie, è segno che stà a rosicà!». E’ proprio questo il caso che ha coinvolto il bomber della Lazio Immobile.

L’attaccante continua a segnare e a far sognare i tifosi biancocelesti, mentre i supporter delle altre squadre tremano alla sola idea che i biancocelesti possano vincere lo Scudetto grazie ai gol del numero 17. Per questo su Twitter molto si sono scagliati contro Ciro, dando inizio ad un tamtam di insulti di pessimo gusto. Uno in particolare ha veramente toccato il fondo, colpendo la memoria dell’ormai defunta Nadia Toffa. Visti questi beceri commenti, la moglie di Immobile, Jessica, ha sbottato tramite una Instagram Story: «Che vergogna! Specialmente per aver definito dono ciò che è successo alla povera Nadia! Tutto questo odio e cattiveria prima o poi tornerà indietro».