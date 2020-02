Lazio, inizia il tour dei trofei all’Olimpico

La Lazio fa partire l’iniziativa che vedrà coinvolti tutti e sedici i trofei conquistati nella sua storia: l’inizio contro la Spal

Nei suoi lunghi 120 anni di storia, la Lazio ha collezionato 16 trofei di cui due negli ultimi sei mesi.

Per continuare a festeggiare questa straordinaria ricorrenza, la società ha deciso di istituire un museo itinerante all’interno dello Stadio Olimpico, in modo tale da poter ammirare tutte le conquiste dei biancocelesti. Come comunica il club attraverso il sito web, l’iniziativa partirà proprio nella gara contro la Spal e tutto partirà dal cuore del tifo laziale: la Curva Nord. Successivamente contro l’Inter il tutto si sposterà sotto la Tevere per poi proseguire il 29 febbraio nel piazzale antistante la Tribuna Monte Mario.