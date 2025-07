Lazio, ieri in 5 out: ma Sarri sta per riavere 2 titolarissimi. Ultime sulla situazione dell’infermeria in casa biancoceleste

Prosegue a pieno ritmo il ritiro estivo della Lazio, ma il tecnico Maurizio Sarri si trova a dover gestire un’infermeria che, seppur senza particolari allarmi, richiede la massima attenzione. Nella giornata di ieri, sono stati cinque i giocatori che non hanno preso parte all’allenamento con il resto del gruppo, seguendo percorsi di lavoro differenziati. Si tratta di Isaksen, Zaccagni, Gigot, Patric e Pellegrini, tutti monitorati attentamente dallo staff medico e tecnico in questa fase cruciale della preparazione.

La gestione dei carichi per Isaksen e Gigot

Tra le assenze, quelle di Gustav Isaksen e Samuel Gigot sono quelle che destano meno preoccupazione. Per il danese si è trattato del secondo giorno consecutivo di lavoro a parte, ma dal club filtra che rientri in una semplice e programmata gestione dei carichi di lavoro. Stesso discorso per il difensore francese. In questa fase iniziale e intensa della preparazione, lo staff di Sarri preferisce non correre rischi, dosando le energie per evitare sovraccarichi muscolari e avere entrambi i giocatori al top della forma il prima possibile, senza forzare i tempi.

Zaccagni e Patric, recuperi chiave verso il rientro

Situazione diversa ma altrettanto sotto controllo per due dei pilastri della squadra: Mattia Zaccagni e Patric. L’esterno offensivo prosegue il suo percorso di recupero dopo l’operazione per pubalgia a cui si è sottoposto a giugno. Zaccagni sta seguendo scrupolosamente il suo programma personalizzato ed è pronto ad aumentare i carichi nei prossimi giorni, un segnale molto positivo in vista del suo pieno rientro. Anche il difensore spagnolo, reduce da un intervento alla caviglia nei mesi scorsi, vede la luce in fondo al tunnel. Ieri ha svolto solo la parte tattica sul campo con i compagni, completando il lavoro atletico in palestra, segno di un reinserimento graduale ma costante.

L’obiettivo è l’amichevole contro l’Avellino

Come sottolinea l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, la seconda settimana di lavoro dovrebbe essere decisiva per la Lazio. L’obiettivo dello staff è quello di avere sia Zaccagni che Patric di nuovo stabilmente in gruppo, pronti a tornare protagonisti. Nel mirino c’è una data precisa: il 26 luglio, giorno in cui i biancocelesti affronteranno l’Avellino in amichevole a Frosinone. Quello sarà il primo vero test per valutare il loro pieno recupero. Intanto, si registra anche la prima assenza per Luca Pellegrini, un’altra situazione che verrà monitorata nei prossimi giorni.