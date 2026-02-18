Lazio, incontro speciale tra lo staff sanitario del club e due ortopedici di fama internazionale! Le ultime

Lazio, a Formello ieri giornata speciale! Lo staff sanitario biancoceleste ha avuto un incontro con due ortopedici famosissimi. Le novità

La sfida tra Cagliari e Lazio, in programma sabato 21 febbraio alle ore 20:45 per il 26° turno di Serie A, si avvicina mentre a Formello non si lavora soltanto sul campo. Il club biancoceleste, infatti, ha dedicato attenzione anche all’area medica, in un momento della stagione in cui la gestione degli infortuni diventa cruciale.

Confronto internazionale al Lazio Lab

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri lo staff sanitario biancoceleste ha ospitato presso il Lazio Lab due ortopedici finlandesi di fama internazionale: il professor Lempainen e il dottor Kinnunen.

L’incontro rientra in un programma di scambio di informazioni sulle tecniche di prevenzione e cura degli infortuni muscolari e articolari. Un confronto tecnico di alto livello, volto ad aggiornare protocolli e metodologie in un periodo in cui la squadra è alle prese con diversi stop fisici.

Lazio, prevenzione al centro del progetto

La gestione degli infortuni rappresenta un tema centrale per la stagione della Lazio. L’obiettivo del club è ridurre al minimo i tempi di recupero e prevenire ricadute, soprattutto in vista di un calendario fitto tra campionato e Coppa Italia.

Il vertice al Lazio Lab conferma la volontà della società di investire non solo sul piano tecnico, ma anche su quello scientifico e medico. In vista di Cagliari Lazio, l’attenzione resta alta su tutti i fronti, con la consapevolezza che la tenuta fisica potrà fare la differenza nel momento decisivo della stagione.