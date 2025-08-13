Lazio, in programma oggi un incontro con l’arbitro La Penna: i dettagli sul briefing sulle novità del regolamento che si terrà a Fromello

Prosegue a spron battuto la preparazione della Lazio in vista dell’imminente avvio della stagione 2025/2026. Dopo la ripresa di ieri pomeriggio, il tecnico Maurizio Sarri ha in programma per la giornata odierna una doppia seduta di allenamento presso il centro sportivo di Formello, con l’obiettivo di affinare la condizione atletica e i meccanismi tattici della squadra.

Il programma di questo mercoledì, 13 agosto, non sarà però dedicato unicamente al lavoro sul campo. Nel pomeriggio, alle ore 16:45, è infatti fissato un importante incontro istituzionale. Come previsto dalle procedure UEFA all’inizio di ogni stagione, la squadra e lo staff tecnico incontreranno l’arbitro Federico La Penna per un briefing sulle novità del regolamento e per un ripasso dei protocolli, con un focus particolare sulla gestione del VAR.

A rendere l’appuntamento ancora più significativo per il mondo biancoceleste sarà la presenza di Riccardo Pinzani, ex fischietto e dirigente AIA, recentemente nominato dal presidente Claudio Lotito con il nuovo incarico di “referee manager”. La sua figura, fortemente voluta dalla società, ha il compito strategico di curare e ottimizzare i rapporti tra il club e la classe arbitrale, fornendo un supporto costante alla squadra per l’interpretazione delle dinamiche di gioco e delle decisioni dei direttori di gara.

L’impegno di Pinzani si sta rivelando capillare. Dopo aver già tenuto alcune riunioni con lo spogliatoio della prima squadra nelle scorse settimane, il suo lavoro prosegue oggi con un incontro dedicato alla Lazio Women. Nella giornata di domani, giovedì 14 agosto, sarà invece il turno della formazione Primavera. Una strategia a 360 gradi che testimonia la volontà del club di non lasciare nulla al caso, preparando ogni sua componente ad affrontare la nuova stagione con la massima competenza e consapevolezza su tutti i fronti.