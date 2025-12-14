Lazio, in quella parte del mondo sono tutti dalla parte di Basic. Ecco perché - Lazio News 24

Lazio, vittoria in nove uomini e polemiche arbitrali: dagli USA critiche al rosso di Basic

La vittoria della Lazio al Tardini contro il Parma continua a far discutere, non solo per il suo peso in classifica ma anche per gli episodi arbitrali che hanno segnato profondamente l’andamento della gara. La squadra di Maurizio Sarri ha infatti chiuso il match in nove uomini, riuscendo comunque a portare a casa tre punti preziosissimi grazie al gol decisivo di Noslin nel finale.

Nel corso della partita, l’arbitro Marchetti ha estratto due cartellini rossi ai danni della Lazio. Il primo è arrivato per Mattia Zaccagni, espulso dopo un intervento giudicato pericoloso dal direttore di gara. Il secondo, ancora più discusso, ha coinvolto Basic, la cui uscita dal campo ha costretto la Lazio a difendersi in doppia inferiorità numerica per buona parte della ripresa.

Proprio l’espulsione del centrocampista croato ha acceso il dibattito anche fuori dai confini italiani. Negli Stati Uniti, infatti, la rete televisiva CBS Sports Golazo ha analizzato l’episodio nel post-partita, esprimendo forti perplessità sulla decisione arbitrale. Secondo gli opinionisti americani, l’intervento di Basic non sarebbe stato da cartellino rosso diretto, ma avrebbe meritato al massimo un’ammonizione.

Durante la trasmissione, l’ex calciatore Mike Grella è stato particolarmente duro nel commentare la dinamica dell’azione, sottolineando come la reazione del giocatore del Parma fosse eccessiva. “Estevez dovrebbe andare a Hollywood, non su un campo di calcio”, ha dichiarato Grella in studio, lasciando intendere una possibile simulazione che avrebbe tratto in inganno l’arbitro Marchetti.

Nonostante le polemiche, la Lazio ha dimostrato grande carattere. Resistere in nove uomini e trovare comunque la rete della vittoria è un segnale forte, che rafforza la fiducia nel gruppo e nel lavoro di Sarri. Al di là delle discussioni arbitrali, il successo di Parma racconta una Lazio compatta, determinata e capace di andare oltre le difficoltà, trasformando una serata complicata in un passaggio chiave della stagione.

