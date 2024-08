Lazio, in che posizione finirà in CAMPIONATO? Ecco cosa dice il SUPERCOMPUTER di OPTA

Le previsioni del supercomputer Opta sulla stagione della Lazio: dovrebbe finire in quella posizione di classifica: si va in Europa?

A 48 ore dall’inizio del campionato di Serie A, il supercomputer Opta ha fatto le simulazioni con le possibile posizioni di ogni squadra.

La Lazio secondo le simulazioni dovrebbe finire in settima posizione con una media probabile di 62.3 punti, buona per la qualificazione in Conference League. I biancocelesti hanno una possibilità del 13% di finire in quella posizione. Per la qualificazione in Europa League, quinto e sesto posto, le chance sono rispettivamente 12.8 e 12.9. Per la Champions League la simulazione dice che le possibilità sono dall’11.2% a scendere. Infine per lo Scudetto le chance sono di appena il 0.7%.