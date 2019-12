Lazio, Immobile e il ‘Lukaku affaire’: «Jordan, dì a tuo fratello…» VIDEO

Lazio, Immobile racconta un aneddoto su Lukaku: la classifica marcatori può diventare un affare di famiglia!

Ciro Immobile si è raccontato in una lunga intervista a Dazn, in cui non ha potuto non commentare anche la sua corsa alla classifica marcatori. In quell’occasione, il centravanti della Lazio ha svelato un aneddoto legato alla competizione con Romelu Lukaku, riproposto oggi dai canali social ufficiali della piattaforma: «Jordan mi ha raccontato una scena bellissima quando eravamo in ritiro a Milano, prima della partita con il Milan. Il fratello aveva fatto due gol contro il Bologna. Eravamo a tavola e gli faccio: “Jordan, ma tuo fratello che deve fare? Digli di stare tranquillo!”».

«E lui mi risponde: “Guarda Ciro, io sono in difficoltà. Mi ha pure detto una frase, mi ha detto: “Ma se arriviamo io e Ciro all’ultima di campionato a 26 gol a testa, tu glielo fai l’assist per il 27esimo?”. Allora gli ho chiesto cosa avesse risposto. E lui: “Eh, gli ho detto che devo fare il mio lavoro!”. E infatti mi ha fatto anche un assist a Firenze. Io non voglio creare diatribe, però, per cui gli ho detto: “Speriamo che vinca prima io, così non si crea ‘sta situazione!”».