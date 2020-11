Immobile, Leiva e Strakosha non saranno a disposizione per il match contro lo Zenit.

Questa mattina si sono allenati, ma non raggiungeranno San Pietroburgo con la squadra. Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha non saranno a disposizione di Simone Inzaghi per il match di domani, in programma alle ore 18:55 contro lo Zenit. I calciatori non sono saliti sul pullman diretto a Fiumicino da cui la squadra prenderà il volo per la Russia.