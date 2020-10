Lazio, contro il Dortmund Immobile e compagni cercano riscatto.

Questa sera, ore 21:00, la Lazio farà il suo esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund di Lucien Favre.

Inzaghi non si sente in bilico, ha studiato il Dortmund nel dettaglio, ma deve eliminare le distrazioni letali del reparto arretrato. I suoi esterni, Marusic e Fares, nono sono al meglio e sulle fasce potrebbero arrivare i pericoli maggiori. Sarà però fondamentale non badare solo a non prenderle all’esordio. Devono rispolverare i loro talenti soprattutto i big Leiva, Milinkovic e Luis Alberto. Intanto tornerà l’ex Immobile dal primo minuto. Era squalificato con la Samp, Ciro, ma anche lui ha tanta voglia di riscatto. È il primo a dover ritrovare sotto porta maggior cinismo. Perché, al di là delle evidenti lacune difensive, vince sempre chi trova un gol in più dell’avversario. La regola vale pure in Champions e la Lazio ha il lusso di poter sfoggiare la scarpa d’oro. Cosi riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.