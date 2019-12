Lazio, Immobile e Correa festeggiano con Felipe: «Amami o faccio un Caicedo» VIDEO

Lazio, gioia incontenibile per i biancocelesti sul volo di ritorno da Cagliari. Gli applausi sono tutti per Felipe Caicedo

Una notte bellissima questa per la Lazio e per i suoi tifosi. I biancocelesti hanno infatti conquistato la vittoria contro il Cagliari in un finale al cardiopalma che ha fatto esplodere di gioia tutti alla rete del 1-2 di Felipe Caicedo.

Come già successo in questa stagione la Pantera entra e segna, vedi Sassuolo, e allora è giusto celebrarlo. Così hanno fatto Ciro Immobile e il Tucu Correa sull’aereo in volo verso Roma da Cagliari. Il motivo non può non essere il solito: “Amami o faccio un Caicedo”.