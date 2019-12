Cagliari, l’allenatore rossoblu Rolando Maran analizza la sconfitta contro la Lazio maturata nel recupero del match ai microfoni di Sky Sport

Una sconfitta maturata tutta nel recupero: Cagliari-Lazio finisce 1-2 per i biancocelesti e lascia l’amaro in bocca ai sardi che hanno creato molte situazioni per il 2-0. Molte le polemiche nel finale di partita su quanto recupero concesso da Maresca, fra sanitari in campo e qualche cambio di troppo. Queste le parole dell’allenatore rossoblu Rolando Maran ai microfoni di Sky Sport:

Abbiamo avuto più occasioni della Lazio. Siamo stati in grado di creare molto più di loro. I miei calciatori hanno subito solo nel finale, un recupero di certo corposo. Spesso in situazione analoghe non ho visto recuperi così sostanziosi. Siamo amareggiati, vogliamo continuare così. Faccio i complimenti ai ragazzi. Difficile giocare contro la Lazio, sono molto competitivi. Non hanno mollato mai. Noi usciamo a testa alta, contenti di una buona prova da parte nostra