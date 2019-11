Lazio, Immobile è un cecchino: un nuovo record da battere

Con 23 rigori messi a segno, Immobile ha dal dischetto una media realizzativa del 92%: meglio di lui solo Giordano, Chinaglia e Signori

Immobile insegue Signori. Il numero 17 ha già apposto il proprio nome negli annali della storia centenaria della Lazio, ma ogni record è per lui solo una nuova sfida. Nella gara contro il Torino, ha raccolto la palla tra le mani per posizionarla sul dischetto e segnare la rete numero 23. Come riportato dal Corriere dello Sport, con 23 rigori realizzati in biancoceleste entra di diritto al quarto posto nella classifica dei tiratori di sempre: un cecchino spietato sulle orme dei grandi. Giordano lo stacca di una sola lunghezza, poi c’è Chinaglia con 35 tiri e il Re dei penalty: Beppe Signori con 38 centri.

Immobile ha messo a segno 23 gol su 25 occasioni: una media realizzativa del 92% che fa grande la Lazio.